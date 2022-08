Biglietto Atm a 2,20 . Con Pisapia e Sala aumento del biglietto Atm del 120%

I grandi teorici del green , i grandi paladini del trasporto pubblico come alternativa alle auto stanno per aumentare per la terza volta il costo del biglietto del tram . A fronte di indubbi aumenti del costo di gasolio ed energia, il Comune di Milano e Atm non hanno nemmeno per un attimo pensato a ridurre i costi di altre voci o a rivedere alcuni servizi. No. Hanno subito pensato di aumentare le tariffe. E vogliono farlo incuranti dell’autunno difficile che ci aspetta e delle loro politiche per dissuadere i milanesi a usare l’auto.

Ridicola è poi la motivazione che l’Assessore Censi ha fornito sull’aumento imminente: sarebbe una decisione della Regione. Invece non è proprio cosi. In pratica con una delibera la Regione ha detto ai Comuni : chi vuole adegui i biglietti all’aumento dell’inflazione , che e’ del 6% , mentre il Comune ha già deciso un aumento del 10% e sostiene che la Regione li ha obbligati!!! Ma non è cosi tanto e’ vero che molti Comuni lombardi non si avvarranno della facoltà di aumentare il biglietto. E si noti bene che Milano ha aumentato il prezzo del biglietto già nel 2011 con Pisapia e nel 2019 con Sala . Quindi le amministrazioni di centrosinistra hanno aumentato del 120% il biglietto del tram, niente male per chi vorrebbe obbligare tutti a lasciare a casa l’auto. Forse anziché aumentare il biglietto sarebbe meglio combattere l’evasione tariffaria ( il salto del tornello e’ diffusissimo) oppure tagliare le costosissime consulenze di ATM . Oppure ancora si potrebbe rivedere una grande discriminazione al contrario, cioè l’abbonamento familiare ridotto a 50 euro annui che viene erogato, con scarsi controlli, a chi dichiara Isee sotto i 6000 euro, e di cui si avvalgono praticamente solo famiglie straniere. Ripetiamo: se i conti di ATM non tornano, Beppe Sala ha varie soluzioni piuttosto che aumentare il biglietto ogni 3 anni. E il Comune eviti di nascondersi come un bambino dietro la bugia di un obbligo regionale che non esiste.

Fabrizio De Pasquale