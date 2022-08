Paolo Del Debbio: Avviso ai naviganti…

Inizia la campagna elettorale attraverso i sondaggi.

Tralasciando quelli che daranno Calenda al 10-15% (una ‘forchetta’ del genere fa capire che è una boutade), la maggior parte dei sondaggi che vorranno contenere la sconfitta del PD&co, dovrà

Ora:

– illudere gli elettori della possibile remuntada del Pd con un po’ di crescita

– mostrare FdI e Lega in calo

– evitare che qualche indeciso possa votare 5 stelle, per cui va tenuto basso e in leggero calo

– far vedere Calenda con Renzi in crescita per attrarre gli indecisi di Forza Italia.

Tra qualche giorno:

– mostrare una crescita costante ed incrementale del PD, con obbligatorio sorpasso di FdI (per far sperare di un possibile ‘incarico esplorativo’ da parte di Mattarella)

– dare in forte riduzione il distacco tra le due coalizioni di CDX e CSX

– mostrare in calo costante i 5 stelle, per favorire il ‘voto utile’

– se Calenda non si alleerà con il PD, farlo vedere in calo, ma leggero, per non togliere voti al PD, ma non allontanare i voti degli indecisi di FI.

A ridosso delle elezioni:

non potendo più mostrare i sondaggi, ci saranno riferimenti indiretti, ‘sembra’ ‘appello di Letta’ ‘ timore dei mercati e dei partner europei’, tesi ad evitare il PERICOLO FASCISTA (si, molto più di adesso) e a sperare nel MIRACOLO.

Per cui, calma e gesso… i sondaggi VERI ci saranno la notte del 25 settembre e, mi raccomando, non prendete impegni per quella domenica…

PAOLO DEL DEBBIO

https://www.facebook.com/people/Paolo-Del-Debbio-Leader-del-centro-destra/100044643090087/?_rdr