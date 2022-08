Delirio per il concerto di Patti Smith: “Sono sempre stata innamorata della vostra città che oggi è diventata anche la mia”.

E’ con orgoglio che Patti Smith riceve la pergamena della città di Milano . In concerto al Castello Sforzesco , la cantante americana è stata omaggiata dal sindaco Giuseppe Sala attraverso l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.



“Per il suo attaccamento alla città che ha molto ispirato il suo lavoro – ha detto l’assessore – per la sua passione per i luoghi, gli artisti e la gente di Milano, per il suo amore per l’arte e la cultura italiane e per il suo contributo alla musica nel mondo”. Patti è molto legata a Milano, tanto che a marzo 2020, durante i primi giorni del lockdown, aveva tenuto un piccolo concerto su Instagram contro “la malinconia da isolamento”, con una dedica particolare a Milano. Il concerto, previsto quella estate, era saltato. A due anni di distanza finalmente la sacerdotessa del rock è riuscita a incantare tutti.