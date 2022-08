Ad agosto la città accoglie i visitatori stranieri e italiani con una campagna dedicata ai quartieri

Affissioni e treno della metro Lilla con allestimento speciale per dare il benvenuto ai turisti internazionali

Milano accoglie i turisti in arrivo nel mese di agosto con una campagna di comunicazione dedicata, per presentare loro i quartieri della città che si apprestano a visitare. Perché a Milano ogni quartiere ha la sua estate e merita di essere scoperto e vissuto per apprezzarne l’identità unica che si propone con originalità, attraverso una ricca proposta di attività, eventi, itinerari, tour guidati. Le affissioni che punteggiano la città raccontano Brera, Navigli, Porta Romana, Porta Venezia, Sarpi-Chinatown: attraverso un semplice QR Code, che rimanda al sito yesmilano.it, si possono scoprire calendari, curiosità e approfondimenti riguardanti il quartiere di interesse. La campagna è anche proposta in 5 edicole del circuito Quotidiana – Porta Genova, Via Fabio Filzi, Piazza Giovine Italia, Via Castel Morrone e Crocetta – che mettono gratuitamente a disposizione dei turisti delle comode guide della città. Infine, c’è un treno della linea M5 con un allestimento speciale che riproduce le illustrazioni di 9 quartieri (oltre a quelli già citati: Centro, CityLife, Isola, NoLo). L’estate 2022 a Milano riserva una ricca offerta di eventi sportivi particolarmente interessanti per il pubblico internazionale: dal 13 agosto riparte la Serie A, a San Siro con la sfida tra il Milan Campione d’Italia e l’Udinese; dal 2 all’8 settembre al Mediolanum Forum si terrà l’EuroBasket FIBA con le gare del Girone C di cui fanno parte gli Azzurri del CT Pozzecco – contro la Grecia del 2 volte MVP della NBA Giannis Antetokounmpo, poi Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna; il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 all’Autodromo Nazionale Monza – che festeggia il centenario – dal 9 all’11 settembre.