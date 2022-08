Il 3 agosto in anteprima all’ARENA MILANO EST il nuovo spettacolo di Giorgio Montanini. Che è più carico che mai, anzi RELOADED.

Tra i pochi rappresentanti della vera stand-up comedy italiana, il marchigiano regala al pubblico dell’arena estiva del Martinitt il suo ultimo monologo, ancora inedito, che porterà in tournée il prossimo inverno. L’autore e attore dalla voce graffiante ha diversi colpi in canna e nel mirino quello che siamo diventati: ignavi, individualisti, non più umani. Dalla politica alla cronaca, dal politically correct tutta apparenza al vivere quotidiano, il suo assolo ne ha per tutti. Dopo un anno senza calcare palcoscenici perché impegnato nel cinema, il comico italiano più fedele in assoluto alla stand-up comedy all’inglese sceglie proprio i riflettori dell’Arena Milano Est e il pubblico del Martinitt (che già più volte lo ha applaudito senza riserve) per lanciare in anteprima assoluta il suo nuovo spettacolo.

RELOADED, in scena mercoledì 3 agosto sotto il cielo dell’arena più grande di Milano, è il nuovo, incavolato monologo di Giorgio Montanini, fin qui inedito, che l’autore e attore dalla voce graffiante porterà poi in giro per l’Italia il prossimo inverno. Tema dolente (ma divertente per il modo geniale e pungente con cui è trattato) siamo tutti noi. O meglio, anzi peggio, quello che siamo diventati. Le cronache di questi stessi ultimi giorni ci sputano in faccia una realtà che Montanini, grande osservatore, ha già messo a fuoco e nero su bianco. Il dito è puntato contro l’ignavia, l’indifferenza, l’individualismo e il cinismo di noi esseri non-più-umani.

Giorgio Montanini

Ha debuttato a teatro con L’Edipo Re di Sofocle nel 2004 per la regia di Franco Branciaroli. Nel 2013, nel programma di Rai2 #Aggratis!, è stato ospite fisso, nonché autore dei testi della trasmissione. Nel 2014 è stato il protagonista assoluto di Nemico Pubblico su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva, scritta con Filippo Giardina, Francesco De Carlo, Paolo Lizza e Giovanni Filippetto. Nello stesso anno, con tutto il gruppo di Satiriasi, ha riscosso grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con Stand Up Comedy. Ha registrato sold out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con NEMICO PUBBLICO, LIBERACI DAL BENE, PER QUELLO CHE VALE, ELOQUIO DI UN PERDENTE, QUANDO STAVO DA NESSUNA PARTE, COME BRITNEY SPEARS. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo di un film per la regia di Pietro Castellitto “i Predatori”. Oggi impegnato nella tournèe del nuovo spettacolo dopo gli impegni cinematografici che lo vedranno presto protagonista di alcune importanti pellicole.

