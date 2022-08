E pur mi disi (di Walter Valdi)

E pur mi disi

che la Madonina

a la mattina

senza fass vedè

la spara on colp in aria

e la dà ‘l via.

E numm…’taccom a corr

compagn de quej

ch’hinn ‘dree a stabilì on record

o a fà ona corsa.

Femm istess precis.

‘taccom a corr

a ‘ndà de chì de là:

gh’emm tanti ròbb de faa !

gh’emm de ‘ndà in banca

per quattà ona tratta,

in via Manin se nò me tiren biòtt.

Gh’emm de ‘nda in del dottor,

in de l’avocatt,

a portà i liber giò in del ragionatt.

Gh’emm de vedè chel tal

ch’el gh’ha on’idea

che in fond l’è minga mal:

l’è de studià.

Corrom in ditta

perché gh’emm de timbrà,

o in offizi, in negozi.

Gh’emm tutt la nostra corsa.

Corrom a pee, in macchina,

in lambretta

e intant che corrom

ghe la mettom tutta.

Corrom in de per numm,

insemma a i alter

e in tal che corrom numm,

corren i alter.

Restom indree, se ciappom,

se distaccom, se sorpassom,

se incazzom…

Se fermom mai.

Se fermom a mezzdì,

ai sett or de sera,

Però l’è nò on fermass

L’è… on’arimòrta

Dopo ‘taccom a corr

on’altra vòlta.

Corrom perché se nò poeu sarren su

perché hinn giamò ‘dree

a faa el fuoriprogramma.

Ghe tocca corr

perché gh’emm el pontell

e prima gh’emm de ‘nda

– porca sidella –

a pagà el pont e mezz

a chel pistola

ch’el tegn a l’Inter.

Numm gh’emm scomettuu

e ‘emm tegnuu el pari e’l Milan:

‘emm perduu.

Corrom e par che gh’emm de fermass pù.

Cosa corrom de fa?

Numm semm faa inscì,

l’è inscì Milan,

che prima anmò de vess ona città

l’è ona manera de viv.

De viv de corsa ,

de fa quaranta ròbb in ona vòlta,

numm semm minga content

se femm nò inscì.

Chi le sa minga,

chi’l ne cognoss nò

e ldis: Ma hinn matt?

Cosa corren de fa?

Ma indova van?

Perché stan minga quiett?

Le sa el Signor!

Nò el Signor le sa nò

la Madonina

che a la mattina

senza fass vedè,

la spara on colp in aria

e la dà el via.

E numm se gh’emm de fa?

Sentom sparaa…

e alè ‘taccom andà.

Milano sparita e da ricordare