A causa del caldo a luglio 317 chiamate a numero comune, 477 pasti a domicilio

Sono state 317 le persone che nel mese di luglio hanno chiamato il numero telefonico (020202) che dà l’accesso ai servizi del piano caldo Milano Aiuta – Estate 2022. È quanto emerge dalla Commissione Consiliare Welfare-Salute riunitasi per entrare nel dettaglio sulle operatività e i numeri registrati fino a oggi dal servizio. Sono state effettuate, inoltre, 447 consegne di pasti a domicilio, 61 interventi di igiene ambientale e 15 di assistenza domiciliare per cucinare i pasti in casa di chi soffre di gravi impedimenti motori. A oggi sono 877 le persone iscritte nell’elenco fragilità, una lista di nominativi di persone particolarmente fragili condivisa da ATS con la direzione Welfare del Comune che rientrano nel piano di monitoraggio telefonico da parte degli operatori sociali in caso di ondate di calore. Sempre nel piano Milano Aiuta – Estate 2022 sono comprese le iniziative di socialità per gli anziani più soli che si svolgono dal 26 luglio al 19 agosto, per le quali nel mese di luglio si sono registrate 275 persone.

