Sala frontman della sinistra, fa minga il ganassa …

“Sala, disastroso e assente Sindaco di una Milano che ha reso invivibile per i milanesi, ora si atteggia a frontman della sinistra, facendo temere che in quel ruolo potrebbe ridurre anche l’Italia nello stesso stato”. Lo scrive in una nota Enrico Marcora, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.

“Dopo avere paralizzato gli uffici comunali, – continua Marcora – trascurato la manutenzioni di verde e strade, ignorato la sicurezza, rendendo la città un girone infernale, abbandonato a se stessi gli immobili di MM, preso in considerazione le partecipate solo per motivi clientelari, senza riuscire a risolvere nessuno dei grandi problemi che affliggono la città, ha anche il coraggio di presentarsi come salvatore della Patria!”.

“Non bastano vanità e supponenza e fare i ganassa per assumere questo ruolo – conclude Marcora – occorre saper affrontare i problemi in modo concreto, capacità che fino a oggi Sala non ha mostrato di possedere. Ci pensino bene quelli che per disperazione vorrebbero offrirgli le chiavi del Paese e lui si ricordi che: chi volta el cu a Milan…”.

Enrico Marcora

Consigliere Comunale

Gruppo Fratelli d’Italia