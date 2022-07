Palazzo Marino. Aperti i bandi per i premi di laurea 2022 dedicati a Giorgio Ambrosoli e Giovanni Marra

Candidature entro il 26 settembre

Pubblicati i bandi per i premi di laurea che il Comune promuove ogni anno alla memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli e del presidente del Consiglio comunale Giovanni Marra. Il premio in ricordo del presidente Marra è aperto a giovani laureati e laureate, ricercatori e ricercatrici, che abbiano elaborato e discusso tesi di laurea magistrale o di dottorato, non compilative, sul tema del bilancio sociale, in particolare sulla responsabilità sociale nel settore pubblico, nel privato sociale e nel privato. Le tesi devono essere state discusse nelle università italiane tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2022 e vanno presentate entro il 26 settembre. Il premio Ambrosoli è rivolto a giovani laureati e laureate, ricercatori e ricercatrici, che abbiano approfondito il tema dell’etica applicata all’attività economica. In particolare, le tesi di laurea magistrale o di dottorato devono avere ad oggetto “I fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non perseguibili penalmente, che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata” e “Il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso con tutte le implicazioni di carattere giuridico, o economico finanziario, o socio politico e preferibilmente in prospettiva interdisciplinare”. I lavori, che devono essere stati discussi nelle università italiane nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, vanno presentati entro il 26 settembre. Le modalità per concorrere ai premi, del valore ciascuno di 5.000 euro, sono contenute nei due bandi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Milano.

Premio di laurea in memoria dell’avv. Giorgio Ambrosoli – anno 2022

Premio di laurea in memoria di Giovanni Marra – anno 2022