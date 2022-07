Parco Forlanini. Dieci nuove panchine per l’unità cinofila della Polizia locale

Le sedute collocate all’interno dell’area dedicata all’addestramento degli “agenti a quattro zampe”

Dieci nuove panchine accoglieranno i ragazzi e le ragazze delle classi primarie e secondarie milanesi in visita all’unità cinofila della Polizia locale al parco Forlanini per assistere all’addestramento e al lavoro degli agenti a quattro zampe. Le panchine, donate da Dils, primario operatore nel settore immobiliare che lo scorso inverno ha realizzato l’albero di Natale in piazza Duomo, avranno una duplice funzione: arricchire il patrimonio di dotazioni utili all’addestramento dei cani e favorire attività ricreative o di svago, come l’accoglienza delle scolaresche e degli ospiti che periodicamente visitano la struttura a fini didattici. Una donazione che si pone in linea con la volontà di molti privati che, in questi anni, hanno scelto di affiancare l’Amministrazione nella convinzione che ogni evento, appuntamento o manifestazione possa in qualche modo contribuire anche a migliorare beni e servizi a disposizione della comunità. Il Nucleo cinofilo della Polizia locale è stato creato nel 2000 e si occupa di svolgere attività di vigilanza nei parchi e nei pressi delle scuole della città. Fornisce inoltre un valido supporto ai reparti operativi anche fuori dal territorio del Comune di Milano e alle Forze di Polizia attraverso l’addestramento, la formazione e la selezione di personale e animali.