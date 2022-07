Da promotrici #BagnaMI richiesta commissione in comune su manutenzione e conservazione del verde

Una seduta di commissione dedicata al tema della manutenzione e conservazione del verde di Milano e della Città Metropolitana. Lo chiedono a Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi e presidente della Commissione Ambiente del Comune di Milano, Adriana Berra Irene Pizzocchero, amministratrici della pagina “ForestaMI e poi DimenticaMI?”, promotrici dell’iniziativa #BagnaMI, con innaffiature spontanee dei cittadini, per le piante più giovani e fragili di Milano. “A nome dei cittadini milanesi che hanno a cuore lo stato del verde e la conservazione degli alberi giovani e adulti – beni comuni fondamentali per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza – la nostra pagina chiede che ai primi di settembre si tenga a Palazzo Marino una Commissione dedicata al tema della manutenzione e conservazione del verde di Milano e della Città Metropolitana (quindi parleremo anche della manutenzione delle piante messe a dimora col progetto ForestaMI) e dell’uso dell’acqua della falda milanese”, spiegano nel post. “Ieri in Consiglio Comunale a Milano doveva svolgersi una discussione sul tema della siccità, con riferimento anche agli effetti sul verde cittadino delle ordinanze sull’emergenza idrica emanate da Regione Lombardia il 24/6 e dal Comune di Milano il 25/6. Ma il dibattito non si è svolto. Come cittadini riteniamo che il tema sia una priorità dell’amministrazione comunale e agiremo per riportarla in cima all’agenda”.

