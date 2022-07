Immobili in disuso: Cascina Campazzino ancora senza progetto

E’ stata revocata con una determina del Comune di Milano l’aggiudicazione di Cascina Campazzino alla Fondazione Fratelli di San Francesco che si era aggiudicata il bando. La revoca è arrivata in seguito alla rinuncia da parte della stessa onlus che aveva vinto il bando con un progetto per realizzare una “Cittadella della Carità” per il recupero sociale di persone con difficoltà e per l’inserimento nel settore agricolo, con attività come la creazione di orti, coltivazioni a frutto e ambienti polifunzionali per la didattica. Cascina Campazzino è tra i beni del Comune in disuso messi a bando lo scorso dicembre insieme ad altre cascine e aree abbandonate: si trattava di otto luoghi di cui cinque cascine (Monlué, Ex Ortelli in via Rizzardi, Cort del Colombin in via Lampugnano 170, Molino Spazzola in via Vittorini 22, Campazzino in via Campazzino 90) e tre aree (via Valgardena, via Breda, via Chiesa Rossa 275). Le aggiudicazioni erano state tre: Cascina Monluè, l’area tra via Breda e parco Giardi e, appunto, Cascina Campazzino per la quale i comitati di zona tornano ora a chiedere, con la regia del Municipio 5, un progetto rurale che coinvolga la storica struttura inserita nel Parco Agricolo del Ticinello. (mianews)

