A Milano a settembre protocollo per controlli nei cantieri di opere private

A settembre a Milano verrà firmato un protocollo promosso dal Comune per il controllo nei cantieri delle opere private che riguardano soprattutto le Olimpiadi, il Pnrr e gli scali ferroviari. “È un protocollo che riguarda tutte le opere private soprattutto per i cantieri più importanti, quelli più strategici come Olimpiadi, Pnrr, Scali ferroviari e si tratta di richiedere agli operatori di inviare informative su tutte le imprese appaltatrici e sub appaltatrici – ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi – .

Non c’è ancora un protocollo che riguarda le opere private, sono tutti sulle opere pubbliche. Sono sicuro che gli imprenditori risponderanno positivamente a questo. Entro settembre voglio chiudere il protocollo e sarà coinvolta ovviamente anche la prefettura”.

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “la situazione non è particolarmente preoccupante ma lo può diventare anche alla luce di tanti investimenti che stanno arrivando su Milano.

Le strutture di controllo devono essere anche in parte significativa informatiche, con alert che si generano con un certo automatismo, poi c’è bisogno anche di gente che controlla ma abbiamo delle forze in campo”. (ANSA).