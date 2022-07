Piscina (Lega) “Via Sammartini, degrado imbarazzante.”

“Milano sta vivendo una situazione imbarazzante e spaventosa, tra criminalità insicurezza e degrado”, interviene Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega. “Nonostante la condizione conclamata, non un’azione è stata portata avanti e neanche una parola è uscita dalla bocca dell’assenteista assessore Granelli”.

“L’ennesima dimostrazione è la condizione di degrado costante che si ripresenta in via Sammartini. Tra il naviglio Martesana e i ponti della Centrale sono numerosi i bivacchi dei clandestini fintamente accolti dalla Giunta Sala. La situazione, conclamata, viene segnalata da circa un anno all’Assessore Granelli e prima di lui ai suoi predecessori. Dopo le polemiche dello scorso anno, Granelli aveva assicurato interventi costanti e attenzione alla tematica. Purtroppo, però, a parte un primo intervento sporadico di allontanamento, non sono state realizzate ulteriori azioni da parte della Polizia Locale, portando così ad un ulteriore degenero della situazione. Intanto i cittadini non solo non possono più passare sui marciapiedi, costantemente occupati da materassi, ma vengono inseguiti da ubriaconi e drogati molesti. Dobbiamo attendere che avvenga un nuovo tentato stupro prima di ottenere un intervento?”.

“Abbiamo l’Assessore peggiore della storia del Comune di Milano. Granelli non ha avuto neanche il coraggio di metterci la faccia presentandosi in Consiglio Comunale dopo i gravi fatti apparsi sulla cronaca negli scorsi giorni”, conclude Piscina. “Milano merita di meglio, ancora una vota chiedo con fermezza le dimissioni dell’Assessore all’INsicurezza”.