Ghisolfa, rispunta la ciclabile ‘clandestina’

Una nuova pista ciclabile ‘clandestina’ è comparsa sul Ponte del Ghisolfa, nel tratto che parte da piazzale Lugano. Era gia’ successo circa un anno fa per un tratto di strada oggetto, in questi mesi, di ripetute richieste, manifestazioni e flash mob per la realizzazione di una pista ciclabile per la sicurezza dei ciclisti chiesta da associazioni e movimenti e in particolare dal comitato “Sai che puoi?”. Il progetto era stato inserito nel bilancio partecipativo 2018, ma mai realizzato. Nelle scorse settimane è anche arrivata la richiesta del Municipio 9, con una delibera ad hoc. La ciclabile clandestina, con una linea gialla e il simbolo della ciclabile impresso sull’asfalto, è stata ‘rivendicata’ con un volantino che richiama l’intervista dei giorni scorsi a Beatrice Macrì, vittima di un grave incidente in bici sul ponte della Ghisolfa il 17 luglio dello scorso anno. “Non potevamo aspettare un altro anno – il secondo dall’incidente – senza fare nulla”, si legge nel testo riportato sul volantino. “C’è chi fa manifestazioni, appelli, striscioni, senza ottenere grande ascolto, sembra. Noi invece agiamo e continueremo a rifre questa ciclabile popolare finché il Comune non darà il via ai lavori o perlomeno non smetterà di cancellare la nostra”.

