AMSA, raccolta differenziata nei mercati: pronto kit e informazioni ad operatori

Prosegue la cooperazione tra Amsa e il Comune di Milano per incoraggiare gli operatori commerciali dei mercati scoperti a porre una sempre maggiore attenzione alla raccolta differenziata. L’assessora all’Ambiente e al Verde, Elena Grandi, e l’amministratore delegato di Amsa, Marcello Milani, hanno incontrato gli operatori al mercato di via Eustachi per presentare alla stampa la campagna di sensibilizzazione, che coinvolgerà complessivamente 36 mercati scoperti. Per facilitare le operazioni di differenziazione agli operatori viene consegnato un kit composto da una dotazione di sacchi biocompostabili da 70 litri, un portasacco in acciaio e ulteriori anelli da fissare ai lati dei banconi. Gli imballaggi in plastica, cartone e legno vengono raccolti contemporaneamente da un automezzo Amsa e conferiti in un impianto di trattamento dove i materiali verranno separati e recuperati a valle delle operazioni di raccolta. Contestualmente Amsa, attraverso gli ispettori del commercio, sta distribuendo a tutti gli operatori mercatali coinvolti un volantino informativo nel quale vengono esplicitati i comportamenti corretti e le azioni da compiere per fare una corretta raccolta differenziata, come buttare i rifiuti organici solo negli appositi sacchi compostabili. Inoltre, il personale dell’azienda milanese dei rifiuti sarà presente nei mercati per fornire ai commercianti tutte le informazioni e segnalare eventuali problematiche inerenti la raccolta. “La raccolta differenziata nei mercati scoperti della città è una realtà consolidata da alcuni anni – ha spiegato Milani – Questa nuova attività di sensibilizzazione, ideata e realizzata insieme all’Amministrazione Comunale, ha il fine di mantenere sempre alti gli standard di qualità delle frazioni che raccogliamo separatamente. Grazie al contributo di tutti i cittadini, Milano ha raggiunto risultati importanti confermandosi al 63% di raccolta differenziata su tutta la città e al 65% nei mercati. Iniziative come questa sono essenziali per diffondere la consapevolezza dei benefici di una gestione virtuosa dei rifiuti e aumentare ulteriormente la quota da avviare a recupero”. “Grazie allo sforzo aggiuntivo di operatori e Amsa – ha detto Grandi – il sistema della raccolta differenziata ha raggiunto un importante risultato che mira a fare delle aree interessate dai mercati settimanali dei luoghi più sostenibili e più puliti, sia durante sia dopo le ore di mercato, facilitando e snellendo inoltre le operazioni di pulizia delle aree dopo la chiusura dei mercati. In questi anni abbiamo avuto buoni risultati con questa modalità di raccolta che ha trovato il gradimento di addetti ai lavori e cittadini. Ora l’obiettivo è di migliorare le condizioni post-vendita, con una sensibile riduzione dei residui organici a terra, che vorrebbe dire tempi di pulizia più rapidi per restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città e al contempo ridurre lo spreco”. Partita nel 2018, ad oggi la raccolta differenziata ha superato la percentuale del 65% sulla totalità dei mercati comunali scoperti, coinvolgendo oltre 4500 banchi con particolare attenzione ai rifiuti organici, come scarti alimentari, piante e fiori, e agli imballaggi in carta, plastica e legno.

