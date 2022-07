27 luglio 1993 – 27 luglio 2022 strage di via Palestro Commemorazione a Baggio per il vigile del fuoco Sergio Pasotto

A quasi trent’anni dalla strage di via Palestro il 27 luglio alle ore 18 l’Associazione Ultimi, presidio di Milano in memoria di Luisa Fontana, organizzerà una commemorazione in ricordo di una delle vittime, il vigile del fuoco Sergio Pasotto.

L’evento si terrà in via Nikolajevka 1 a Milano, nell’androne del palazzo dove Pasotto risiedeva, e dove è infissa una targa commemorativa, solo a pochi visibile.

“Questo è il primo anno che, come Associazione, onoriamo una delle vittime della strage di via Palestro”, spiega la responsabile dell’associazione Tiziana Vecchio, affiancata dal suo collega Walter Moccia. Commemorazione che abbiamo portato avanti negli anni passati, nei nostri rispettivi precedenti ruoli istituzionali nel Municipio 7.

“Via Nikolajevka” prosegue Tiziana,” è una via che accomuna Sergio Pasotto alla nostra cara amata Luisa Fantasia. Destini uguali, motivi diversi ma frutto della stessa mano, la mafia.

Come differenti sono i periodi, negli anni ’70 (Luisa Fantasia 1975) la politica era sopraffatta dalle Brigate rosse e negli anni ’90 (Strage di Via Palestro) dalla mafia.

Un piccolo gesto di affetto per ricordare che aveva intorno una grande famiglia.

Il modo migliore per onorare il loro servizio è ricordarli con ostinazione e proseguire il loro impegno per la legalità e la giustizia, questo il nostro obiettivo. Vorremmo che questo sacrificio e questa storia non vadano persi alle nuove generazioni, che intorno a questa triste storia nascano progetti per i giovani che diventino un inno alla vita, una vita che Sergio amava molto.”

L’Associazione Ultimi contro le mafie e per la legalità nasce nel2012 fondata dal prete anticamorra Don Aniello Manganiello, di origini campane, che dai primi anni Novanta al settembre 2010 è stato il parroco di Santa Maria della Provvidenza, a Scampia.

Articolata in Presìdi, opera sui territori nell’ambito delle loro specifiche criticità sociali, attraverso la raccolta di beni alimentari e di prima necessità, iniziative culturali e di carattere sportivo.

Il Presidio di Milano in memoria di Luisa Fantasia nasce lo scorso 2021, a seguito dell’intitolazione dei giardini in Via delle Forze Armate, 279, (zona Baggio) a Luisa Fantasia, vittima innocente di mafia, primo ed unico caso italiano di femminicidio per vendetta trasversale.

Ersinija Galin