Via Padova. Marcora (FdI): periferia dimenticata e degradata altro che il meglio di Milano

“In questa immagine, condivisa da Davide Agricola, Presidente dell’Associazione Commercianti di via Padova, dove si vedono un’auto parcheggiata su un marciapiede, che impedisce il passaggio dei pedoni, in particolare di invalidi e genitori con passeggino, e un personaggio che dorme su un materasso abbandonato in strada, c’è la plastica rappresentazione di quanto la Giunta Sala abbia cura delle periferie”. Lo scrive in una nota Enrico Marcora, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.

“Non bastassero l’insicurezza e la criminalità dilagante, che il Sindaco e i suoi assessori continuano a negare esistano – continua Marcora – a rendere invivibili le zone periferiche di Milano si aggiunge il mancato rispetto delle più basilari regole di convivenza civile perpetrato nella totale indifferenza delle istituzioni che dovrebbero vigilare sulla città, sanzionando chi sosta sui marciapiedi e allontanando chi li confonde con la propria camera da letto”.

“Dopo anni in cui ci viene propinata la favoletta secondo cui ‘via Padova è il meglio di Milano’ ecco lo stato in cui versa, è ora – conclude Marcora – che il Sindaco Sala riprenda contatto con la Realtà e capisca che non basta rinominare con un acronimo anglosassone (NOLO) una zona perché questa cambi in meglio, ma è bensì necessario prendere provvedimenti seri per ristabilire le legalità e il rispetto delle regole”.

Enrico Marcora

Consigliere Comunale Gruppo Fratelli d’Italia