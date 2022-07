Una Crisalide è nata a Baggio

Associazione culturale di solidarietà Crisalide

Nasce a Baggio una nuova associazione con un nome importante. Un nome che era un simbolo di grande valore per gli antichi.

La parola “crisalide”, infatti, deriva dal greco “chrusòs” che significa “oro” o meglio letteralmente risplendere, cosa che riflette, brilla e rifulge. Ma oltre al significato alchemico che questo insetto porta con sé è importante il significato simbolico: la potenzialità dell’essere, la fase di trasmutazione, di passaggio verso un cambiamento.

Ed è proprio il cambiamento fine ultimo che il presidente, Maurizio Beltrami, desidera ottenere: “La società nella quale viviamo non ci piace, ma non vogliamo stare a guardare. Vogliamo fare qualcosa per noi e per gli altri. Offrire uno spazio di riflessione, di incontro, di scambio. Per migliorarci e per migliorare l’ambiente che ci circonda”.

In queste parole Beltrami riassume l’obiettivo dell’associazione: impegnarsi verso un cambiamento sociale e culturale sul territorio. Una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce.

Inaugurata il 21 maggio, nella sede di via Ceriani, 20 a Milano (Baggio Vecchia) l’associazione è partita con un programma denso di attività ed ha registrato già più di 30 iscritti.

Nell’arco di poco più di un mese: ha ospitato una mostra di quadri di Sabrina D’Austria. La vendita di ciascun quadro era abbinata ad una donazione di materiale didattico Montessori per il progetto di istruzione parentale Villa Villacolle. Le opere rimarranno esposte fino a fine luglio.

Inoltre è stato organizzato un incontro sul tema “Come proteggere i nostri risparmi” con il socio Claudio Izzo, appassionato esperto di economia e un corso di disegno base con Eric De Paoli.

Per settembre l’associazione prevede un programma denso di appuntamenti:

Corso di disegno, di lavorazione della creta, storia dell’arte, corso per “sconfiggere l’ansia” e un angolo mercatino, che si terrà una volta al mese con vendita e scambio di oggetti usati.

Nel corso dei mesi successivi verranno programmate altre iniziative per adulti e per bambini, come laboratori, concorsi letterari e fotografici, mostre, incontri con autori, ecc.

Nel mese di luglio l’associazione è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12

Dall’1 al 21 agosto sarà chiusa per la pausa estiva

Per informazioni:

Associazione Crisalide,

Via Ceriani, 20

Milano (Baggio)

associazionecrisalide@protonmail.com

– Ersinija Galin –