L’attesa insult comedy di Giorgio Magri, lo humor di Luccisano e Caccamo, giallo e sentimenti sullo schermo all’Arena Milano Est.

Comic Show – Emiliano Luccisano TUTTA LA VITA DI DIETRO

Una tempesta, un uragano, un ciclone, un terremoto, un vulcano… Emiliano è una diga che crolla e investe come uno tsunami il pubblico,

tempestandolo di battute. Un lungo, spassoso monologo. In agguato, alle sue spalle, ci sono sempre i tre personaggi nati dalla sua fantasia e partoriti (non tutti i mali vengono per nuocere) proprio durante il lockdown. Tutta la vita, che fino a quando siamo giovani ci sembra sia davanti, all’improvviso ce la ritroviamo di dietro, passata. Perché?

Mercoledì 27 luglio

Stand-up comedy – Giorgio Magri LIVE

Giorgio Magri, originario di Milano e ormai applauditissimo habitué dei nostri palchi, è il primo e unico rappresentante della insult comedy (letteralmente “comicità dell’insulto”) in Italia, un genere che vede nei

giganti Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri. Aspettatevi dunque battute politicamente scorrette e black humour spietato, ma per dirlo con parole sue: «Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso».

Giovedì 28 luglio

Comic Show – Filippo Caccamo TEL CHI FILIPPO!

Quando si parla di scuola, il nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti… ma il corpo docente? Parte da qui Filippo Caccamo e racconta la sua personale storia, dando vita a una carrellata di personaggi, che nel giro di pochi mesi hanno raccolto più di 500 mila follower sui social. Ed eccoli finalmente live.

Il cinema

Lunedì 25 luglio

Settembre – di Giulia Steigerwalt

Del 2022, con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi. Genere: drammatico.

Venerdì 29 luglio

Licorice Pizza – di Paul Thomas Anderson

Del 2021, con Alana Haim e Cooper Hoffman. Genere: commedia/drammatico/sentimentale.

Sabato 30 luglio

Elvis – di Baz Luhrmann

Del 2022, con Austin Butler e Tom Hanks. Genere: musicale.

Domenica 31 luglio

Assassinio sul Nilo – di Kenneth Branagh

Del 2022, con Kenneth Branagh e Gal Gadot. Genere: giallo/drammatico.

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt (430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

L’Arena golosa

Arena Milano Est non vuole essere un “semplice” palcoscenico, ma un punto di incontro e aggregazione. Un indirizzo di riferimento per l’estate milanese, dove ritrovarsi. Grazie ai truck di GoUrban, comodamente seduti nel giardinetto allestito ad hoc, tutte le sere si possono degustare specialità dello street food, bere qualcosa di fresco e darsi appuntamento per un aperitivo pre-spettacolo.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.