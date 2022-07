Milano e Lombardia caldo record, rispetto a giugno acquisti boom di bottiglie d’acqua (+30%), ventilatori (+25%) e prodotti light

Rispetto al mese di giugno, in questi giorni si registra una forte impennata delle vendite di bottiglie d’acqua (+30%), angurie, meloni e pesche (+20%), ghiaccioli e gelati (+35%) e in particolare di ghiaccio pronto all’uso (+40%). Lo rileva l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione con una settantina di punti vendita nel Nord Italia, cinquanta dei quali in Lombardia) evidenziando, in Lombardia e più in generale nel Nord Italia, un forte e deciso aumento di acquisti di tutti quei prodotti che aiutano a contrastare le alte temperature. Decisa crescita di richieste anche di cibi freschi come mozzarelle, formaggi poco stagionati e yogurt che segnano un +20%. “Importante aumento di vendite – spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione del gruppo – anche di ventilatori, raffrescatori e condizionatori portatili. Per i ventilatori l’incremento è quantificabile nell’ordine del 25%. Un orientamento, quello verso i ventilatori rispetto ai climatizzatori – aggiunge Panizza – che va anche e soprattutto nella direzione del contenimento dei costi, anche in termini di risparmio energetico”.

