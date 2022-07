Comune di Milano: 500.000 destinati ad arredi innovativi nelle scuole

Penso sia inutile ricordare tutti i problemi non risolti nel mondo delle scuole comunali e che lo sfascio dell’edilizia scolastica dovrebbe essere stata rimediata da tempo, ma benvenga il bando per l’arredo scolastico. I progetti saranno inoltrati dalle scuole, il che fa ben sperare. Spazi scolastici innovativi ideati attraverso progetti proposti direttamente dalle scuole, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti di apprendimento e implementare la qualità dell’offerta educativa e didattica. Si rinnova per il terzo anno il finanziamento di 500mila euro che il Comune di Milano offre alle scuole del primo ciclo di istruzione per la realizzazione di nuovi spazi educativi utili a promuovere progetti didattici e pedagogici mirati. Lo stanziamento deliberato dalla Giunta prevede un bando che sarà indetto a settembre rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano che vorranno candidarsi con progetti da loro stesse ideati.

