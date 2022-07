Ennesimo errore-orrore di Sala in via Saint Bon

Anche dal mare mi tocca assistere all’ennesimo errore/orrore della giunta Sala in via Saint Bon, eliminano un varco che permetteva l’inversione di marcia, congestionando in questo modo ulteriormente il traffico.

Un lavoro necessario che avrebbe snellito il traffico e giustificato la spesa sarebbe stato l’apertura di un nuovo varco di fronte a via Lucerna che avrebbe permesso la svolta sia a destra che a sinistra delle numerose autovetture giornaliere.

Questo lo sfogo di più di un cittadino residente in via Saint Bon, ho ascoltato con estrema attenzione la lamentela giusta dei cittadini, purtroppo questi sono i risultati di una giunta Comunale che compie oggettivamente scelte scellerate e di una giunta Municipale totalmente assente.

Aurelio Miranda