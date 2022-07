Malpensa, Fidato (Sea): traffico passeggeri, ultima crescita ‘incredibile’

“Nel primo semestre 2022 il traffico dei passeggeri sul Malpensa è cresciuto di circa il 323% rispetto allo stesso periodo del 2021. Certo, chiuderemo l’anno a -29% rispetto al 2019 pre pandemia però l’ultima crescita è stata incredibile. Riteniamo che potremmo ritornare ai livelli pre Covid nel 2024 per quanto riguarda la componente di passeggeri nazionale ed europea, mentre, per quanto riguarda quelli dell’area extra Schengen, abbiamo calcolato che torneremo in pareggio solo nel 2028”. Lo ha detto il chiefoperatingofficer di Sea, Alessandro Fidato, durante la Ccommissione consiliare congiunta del Comune, Mobilità, Ambiente, Verde e Animali e Controllo Enti Partecipati con all’ordine del giorno la riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, in programma, da quanto annunciato, entro l’estate 2024. “Negli ultimi sei mesi c’è stata una crescita continua – ha sottolineato – Abbiamo dovuto aggiornare le nostre previsioni di traffico relative all’estate 2022 a marzo, aprile, maggio e giugno, mese in cui il dato si è stabilizzato. Nei mesi estivi 2022 cresceremo del 25% rispetto alle nostre previsioni di budget”. Malpensa ha anche registrato “un’ottima crescita nei movimenti degli aeromobili cargo, che si sono attestati a +35% rispetto ai livelli pre Covid”. Fidato ha inoltre spiegato che, in generale, negli ultimi mesi anche le stime di crescita rilasciate dall’ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei di cui Sea fa parte, si sono evolute in positivo: “Mentre a inizio anno i valori erano contenuti, nel secondo trimestre c’è stato un rimbalzo incredibile, superiore a qualunque visione ottimistica. Il recupero dei livelli del 2019, prima stimato al 2025, si è spostato al 2024. E anche il trend di crescita degli anni successivi ha subito un’accelerata” (mianews)

