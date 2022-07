Appello per Draghi sottoscritto da 54 sindaci Area Metropolitana

“Da Arese a Pioltello, da Rho a Truccazzano. Sono 54 i sindaci dell’area metropolitana di Milano sostenuti o appartenenti al Partito Democratico che hanno scelto di firmare l’appello a supporto del Presidente del Consiglio Mario Draghi”. Lo comunica il Pd metropolitano. Commenta la segretaria Silvia Roggiani: “Oggi la questione non è l’andare a votare o meno come qualcuno vuole farci credere. Ad elezioni si andrà naturalmente il prossimo anno. Oggi la questione è dare puntuali risposte alle necessità e ai bisogni di cittadine e cittadini. La guerra all’interno del nostro continente non cessa, viviamo una crisi energetica pesante e l’inflazione non dà pace. Per affrontare questi impegni e i tanti altri, primo su tutti il Pnrr, abbiamo bisogno di un governo. Senza questo perderemmo tutte e tutti. Ci vuole responsabilità e serietà”.

