Al via la raccolta firme contro ZTL nel quartiere Isola

“Dopo l’approvazione della delibera di Giunta Comunale relativa all’istituzione della ZTL nel quartiere Isola, partirà da domani la raccolta firme della Lega rivolta a cittadini, residenti e commercianti, per impedire l’ennesima follia della Giunta Sala, sempre pronta a brandire la spada contro chi conduce mezzi di trasporto privati”. Lo annunciano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier e Samuele Piscina, consigliere comunale Lega a Palazzo Marino.

“Come ormai è noto – spiegano i due esponenti della Lega –, il Comune vuole chiudere al traffico il quartiere Isola nelle ore serali, dalle ore 19.30 fino alle ore 6.00, rendendo impossibile la vita di residenti e commercianti. La ZTL, vietata ad autovetture e motocicli, sarà applicata nel quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio, viale Zara e con l’inclusione dell’area compresa tra via Pola, via Ippolito Rosellini, via Filippo Sassetti e via Gaetano de Castillia. Un’area davvero troppo vasta che impedirà ai cittadini di andare a trovare amici o parenti, di riaccompagnare sotto il portone di casa persone care o anche solo di assistere le persone anziane o in difficoltà. La ZTL, inoltre, causerà la congestione del traffico e dei parcheggi nelle zone limitrofe ai suoi confini, spostando di fatto il problema nelle vie confinanti e quindi scontentando altri cittadini senza risolvere nulla. Infine, la zona a traffico limitato porterebbe, con tutta probabilità, all’aumento dei fenomeni di microcriminalità, conseguenza di un minore passaggio di autovetture e dall’impossibilità di tornare a casa con mezzi privati. Sarebbe poi incalcolabile il danno causato agli esercenti che, dopo mesi di crisi dettata dalla pandemia, vedranno ridotti gli introiti e gli incassi a causa della scomodità di accesso nel quartiere”.

“Sala e la sua Giunta – concludono Bolognini e Piscina – confermano ancora una volta di essere lontani dalla realtà, chiusi nei palazzi e sordi alle esigenze della comunità milanese. Per questo motivo, la Lega, vicina ai cittadini, lancerà questa raccolta firme al mercato di piazzale Lagosta, all’angolo con via Perasto, questa mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30”.