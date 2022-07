Una panchina gialla in Piazza Leonardo

Nell’ottica di continuare a promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza a tematiche relative alla salute mercoledì 13 luglio è stata inaugurata in piazza Leonardo da Vinci la panchina gialla, ideata per diffondere la conoscenza della endometriosi, una patologia altamente invadente che solo in Italia colpisce 3 milioni di cittadine.

L’iniziativa ricalca quella ben nota delle panchine rosse, situate ormai su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare sulla tematica sfortunatamente ancora presente della violenza sulle donne.

In concomitanza con l’inaugurazione della panchina si è tenuto un incontro finalizzato a presentare il progetto “Sediamoci sul giallo: ENDOPANK”, a cui ha partecipato, tra gli altri, l’assessore al Welfare e alla Salute del Comune, insieme alla presidente dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” e i giovani del Centro di Aggregazione Giovanile del Municipio 3. In particolare, l’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” e il CAG si sono distinti come promotori dell’iniziativa.

Massimiliano Castaldo