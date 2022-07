Suor Anna Monia Alfieri “Comportamenti irresponsabili di una frangia politica, ma gli Italiani che sono stanchi, non sono ciechi né ottusi”

Non basta il covid, non è troppo la guerra, dobbiamo subire anche dichiarazioni irresponsabili di una frangia politica che seppur residuale disorienta.

Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni del presidente del CdM. Il sogno del Governo di unità nazionale, guidato da un Premier, come il Presidente Draghi, di indiscussa competenza, e sostenuto da leader di partito generosi è compromesso purtroppo da una frangia che ha fatto in modo irresponsabile delle legittime lamentazioni dei cittadini la propria bandiera. Davvero una situazione di grande imbarazzo istituzionale e non solo.

Sono sicura che usciremo anche da questa crisi: ma chi l’ha causata ne subirà le conseguenze e se ne assumerà tutte le responsabilità davanti agli Italiani che sono certo stanchi ma non ciechi né ottusi.

E’ il primo gesto responsabile giunge dal Presidente Mattarella

Andiamo avanti con coraggio non siamo al punto zero … questi anni ci hanno aiutato ad orientarci.

suor Anna Monia Alfieri