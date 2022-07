Estorcono denaro a volontario invalido civile, tre arresti

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un romeno di 27 anni, un palestinese di 25 e un marocchino di 44 anni, ritenuti responsabili di estorsione aggravata ai danni di un italiano di 52 anni riconosciuto invalido civile. Gli agenti del Commissariato Porta Genova, spiega la polizia, a fine maggio avevano ricevuto la denuncia sporta dalla vittima che, accompagnata dalla persona di sostegno con cui convive e che ha una pratica in corso per la nomina di amministratore di sostegno, si era recata presso gli uffici di piazza Venino per segnalare le numerose richieste minacciose di denaro che, a partire da luglio 2021, aveva ricevuto da parte di tre persone conosciute a una mensa per i poveri. La vittima, dedita al volontariato presso una parrocchia, aveva sempre tenuto all’oscuro dei fatti il proprio assistente, e aveva raccontato ai tre uomini di percepire una pensione di invalidità; costoro, i tutta risposta, avevano cominciato a esigere, anche con minacce di morte, soldi e aiuti per le pulizie domestiche. La settimana scorsa il 52enne è stato contattato per una nuova richiesta di denaro e il suo convivente, scoperta la cosa, ha avvertito subito la Polizia di Stato: concordato l’incontro alle ore 10, la vittima e i poliziotti si sono diretti in piazza Napoli dove, dopo aver ricevuto 4 banconote da 50 euro, l’estorsore romeno è stato arrestato. Due giorni dopo, la vittima è stata ricontatta dalle altre due persone che aveva conosciuto in mensa e che pretendevano 400 euro. Il 52enne si è, quindi, recato presso il Commissariato Porta Genova per segnalare l’episodio agli agenti che hanno concordato la consegna controllata con appuntamento a una panchina del parco Sempione. Verso le 9.15, martedì scorso, il marocchino di 44 anni ha aspettato la vittima mentre il complice palestinese attendeva nei paraggi in sella a una bici. Una volta consegnati i soldi, i poliziotti sono intervenuti bloccando e arrestando i due estorsori: il 44enne aveva già divisa la somma in due parti uguali, una per sé e una per il complice.

