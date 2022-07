Antonio Salinari (FI) manutenzione del verde: follia affidare l’incarico ad MM SpA

Il Comune di Milano affida l’incarico del verde comunale ad MM SpA, la municipalizzata che non si è mai occupata del Verde tantomeno dei parchi – dichiara Antonio Salinari Capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – l‘affidamento prevede un importo annuale a carico del bilancio comunale pari a 16 milioni di euro, 4,2 milioni per la manutenzione straordinaria, in più saranno acquistati macchinari e attrezzature per 34 milioni di Euro.

Affidare l’incarico ad una società senza esperienza e competenza è da folli – commenta Salinari – tra l’altro MM SpA è la stessa Società che oggi si trova a gestire il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) del Comune di Milano, l’edilizia scolastica e il servizio idrico dimostrando una notevole lacuna. Conclude Salinari “Il Sindaco Sala a cui sono tanto care le sue periferie, dovrebbe fare un giro nelle residenze popolari e chiedere ai cittadini cosa ne pensano della gestione degli immobili di MM. Si renderà certamente conto dell’ennesima scelta sbagliata”