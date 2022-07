Aggressione nei magazzini dello scalo Farini, due arresti per tentato omicidio

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un marocchino di 31 anni e un algerino di 19 anni, pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, perché destinatari della misura cautelare della custodia in carcere. I fatti risalgono alla notte del 21 maggio scorso quando un giovane nordafricano che si trovava in un edificio abbandonato nello scalo di Farini è stato avvicinato da due nordafricani che, dopo averlo picchiato, lo hanno derubato del cellulare e di 300 euro. A seguito di un’attività investigativa, i poliziotti sono risaliti all’identità dei due aggressori che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, valutati i fatti, ha emesso l’ordine di arresto per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. La Polizia Ferroviaria ha quindi eseguito le misure restrittive per i due che si trovano già in carcere per altri reati.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845