Lavoro – FERRERO: novità luglio 2022. Nuove assunzioni di Operai, diplomati e laureati

Ferrero ha di nuovo aggiornato gli annunci di lavoro riguardanti la figura di Operaio da assumere presso gli stabilimenti di S. Angelo dei Lombardi (AV), Balvano (PZ), Alba (CN) e Pozzuolo Martesana (MI). Gli Operai dovranno occuparsi della produzione, assemblaggio, montaggio e confezionamento del prodotto e dovranno avere ottima manualità, flessibilità, precisione e sensibilità, attenzione e orientamento ai clienti e al prodotto e saper ottenere risultati brillanti per i clienti. Le altre offerte di lavoro riguardano Addetti Manutenzione Automatico, che dovranno eseguire attività di gestione dell’impianto, assicurare le performance necessarie per processare i flussi in ingresso e quelli in uscita, gestire le spedizioni, garantire gli standard di qualità e sicurezza e garantire la continuità dei processi; Tecnici Manutentori Elettronici, che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione, intervenire su problematiche sia software che hardware ed eseguire l’analisi guasto e la diagnostica sia su processi di preparazione che su apparecchiature più complesse; Gestori di Applicazioni Software Industriali, i quali dovranno valutare le prestazioni delle macchine di produzione, supervisionare e controllare i parametri tecnologici e gli ambienti, gestire le ricette e le configurazioni delle macchine e sviluppare strategie e attività di supporto per l’intero ciclo di vita delle applicazioni software industriali. Ferrero è un’azienda a conduzione familiare, leader nel settore dolciario ed è presente in 55 paesi, ha una visione veramente progressista e globale e marchi conosciuti in tutto il mondo come Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Sorpresa, Kinder Bueno e tantissimi altri, venduti in oltre 170 paesi. Il segreto del successo globale di Ferrero lo deve soprattutto ai 35.000 dipendenti, che celebrano l’attenzione e la qualità plasmando l’attività, le carriere e i marchi di cui l’azienda è orgogliosa.

