Priorità di Sala: mobilità e piste ciclabili

Queste le priorità di Sala – “Nell’ambito del Pnrr la mobilità è il capitolo più importante per Milano: più di 500 milioni per il prolungamento delle metropolitane e per il cambiamento di tutti i bus elettrici, dei depositi e dei sistemi di carica. È il capitolo numero uno ed è normale che sia così”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante l’incontro dal tema ‘Mobilità e disegno della città: una nuova visione da costruire insieme’ a Palazzo Marino, interpellato sull’ammontare dei fondi del Pnrr destinati alla mobilità meneghina. E annuncia, ammetendo implicitamente il pressapochismo, la corsa smodata al numero di ciclabili realizzate – “Credo che la pista ciclabile di corso Buenos Aires, oggetto di tanti dibattiti, in un futuro spero non troppo lontano debba cambiare in meglio: dovremo togliere dei parcheggi, migliorare la mobilità e fare i marciapiedi”. “Però quello che oggi vediamo e che si è quadruplicato il numero di biciclette che passano li”, ha aggiunto Sala, sottolineando che “l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, ha il compito di studiare su come fare altre piste ciclabili, con buonsenso e su come migliorare quelle esistenti”. E secondo Sala siamo in buone mani…

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845