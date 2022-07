Lifestyle: come scegliere un profumo per l’estate?

La scelta del profumo viene spesso erroneamente sopravvalutata. Tuttavia, così come si scelgono con attenzione il taglio di capelli o l’abbinamento degli outfit per esprimere parti di sé e della propria personalità, anche la fragranza è un importante accessorio da indossare. Pertanto, è fondamentale fare la scelta migliore e, con l’arrivo del caldo e delle alte temperature, occorre valutare anche altri fattori prima di scegliere quale profumo indossare.

Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che le alte temperature di solito eliminano velocemente l’effetto della fragranza, complice sia l’evaporazione del prodotto che lo strato di sudorazione che spesso ricopre la pelle. Inoltre, bisogna considerare che alcuni tipi di fragranze che con temperature più basse sembrano piacevoli, potrebbero risultare troppo intense con il caldo, fino a diventare addirittura sgradevoli: attenzione, quindi, a composizione e formulazione del prodotto. Un altro fattore che non bisogna assolutamente trascurare è la stratificazione: il profumo non è l’unico cosmetico ad essere indossato. Soprattutto d’estate, infatti, si applicano altri deodoranti o creme solari, che hanno a loro volta delle profumazioni e che potrebbero cozzare con il profumo.

Scegliere una fragranza maschile d’estate

I profumi da uomo molto spesso hanno fragranze più forti e persistenti rispetto a quelle femminili, insomma sono tipicamente “invernali”. Dato che, come abbiamo detto, d’estate questa caratteristica potrebbe rendere la fragranza sgradevole, è fondamentale minimizzare questo effetto. Per farlo si possono scegliere delle formulazioni più leggere, come l’acqua di colonia, che contribuiscano a dare quell’alone di freschezza che con le composizioni più intense non compare. Per la scelta dell’acqua di colonia, soprattutto se non la si è mai usata prima, potrebbe servire qualche tentativo.

Spesso non si sa dire con certezza quello che piace o cosa mostrare di noi stessi. Il consiglio da seguire per non sbagliare mai è quindi quello di prendersi un po’ di tempo per provare più fragranze, ma allo stesso tempo non riflettere troppo: se provandone una la prima impressione è che sia adatta ai propri gusti, allora è probabilmente quella giusta. Tra le fragranze più scelte dagli uomini, spesso c’è un profumo Roberto Cavalli.

Profumi estivi per Lei

Anche se il primo passo da fare per scegliere il profumo più adatto è di seguire i gusti personali, con l’estate le fragranze più utilizzate e vendute sono sempre quelle con una nota fresca, solitamente agrumata. Queste composizioni, infatti, sono quelle preferite nella bella stagione perché sono delicate, quindi non risultano troppo intense all’olfatto.

Per quanto riguarda la formulazione, si consigliano quelle più leggere, come l’eau de toilette o l’eau de parfum. Un esempio di prodotto che risponde a tutti i requisiti è Paradiso Azzurro Cavalli: si tratta infatti di un eau de parfum dalla testa agrumata, al bergamotto e al mandarino tangerino, perfetto per l’estate grazie anche alle note acquatiche.