Musiche di Reali e Vivaldi ” Follia a Venezia ” Chiesa di San Bernardino alle Monache -Giovedì 14 luglio

Giovedì 14 luglio, ore 20.30 Chiesa di San Bernardino alle Monache Via Lanzone, 13

Follia a Venezia – Musiche di Reali e Vivaldi

Le Consort

Théotime Langlois de Swarte e Sophie de Bardonnèche, violini – Hanna Salzenstein, violoncello – Justin Taylor, clavicembalo

Giovedì 14 luglio, ore 20.30, Le Consort, ensemble francese, fondato e diretto dal fortepianista Justin Taylor, si esibirà presso la Chiesa di San Bernardino alle Monache con “Follia a Venezia”. Attraverso le musiche di Antonio Vivaldi e Giovanni Battista Reali, l’ensemble rievocherà l’atmosfera della Serenissima di inizio 1700 tra le onde di movimenti lenti, sorprese mascherate di danze impreviste, e follie ardenti del celebre carnevale.

Venezia è costituzionalmente un luogo speciale. Tanto più all’alba del Settecento. Nel primo decennio del secolo due giovani violinisti, poco più che ventenni e quasi coetanei, si affacciavano alla ribalta d’un ambiente pervaso di musica attraverso il più canonico dei riti: la pubblicazione d’una raccolta strumentale. Premesse analoghe da cui scaturirono conseguenze molto diverse: per il primo, attività strabiliante in tutti i campi del far musica all’epoca praticabili, notorietà internazionale in vita (relazioni con «nove principi di altezza») e fama postuma che ne fa da quasi un secolo la star più pop della musica d’arte; per l’altro attività forse circoscritta a Venezia e all’Emilia, senza rapporti né commissioni di prestigio (violinista al Teatro di San Fantin, compare come maestro di cappella di Antonio Ferdinando Gonzaga, duca di Guastalla nel 1727, anno in cui dà a Venezia, nella secondaria stagione autunnale, Il regno galante, ripreso l’anno dopo a Pavia, poi una pastorale nella defilata Capo d’Istria) e un oblio rotto soltanto da fugaci cenni nella letteratura specializzata.

Il primo è Vivaldi, di cui è inutile parlare; l’altro è Giovanni (alla veneta Zaneto, come in un contratto del 1711) Reali, classe 1681. Vivaldi esordì probabilmente nel 1703 con le Suonate da camera a tre op. 1. Il lavoro che scelse come biglietto da visita, la Sonata in sol minore op. 1 n. 1 apre il concerto di stasera. Zaneto Reali lo seguì dopo pochi anni, nel 1709, pubblicando a Venezia le Suonate e capricci a due violini e basso con una folia a due violini e violoncello con violone obbligati, riedite un anno dopo ad Amsterdam da Roger. Quello stesso 1709 Vivaldi pubblicava, anch’egli a Venezia, l’op. 2, un libro di sonate per violino e basso; Reali l’imitava tre anni dopo con una raccolta analoga.



BIGLIETTI

Intero: posto unico numerato 12 euro

Ridotto Under30: posto unico numerato 8 euro

Ridotto Studenti: posto unico numerato 5 euro

Under12: ingresso gratuito

Punti vendita: sul posto, secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto; online (con diritto di prevendita): Circuito Vivaticket

È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita

INFORMAZIONI

Associazione Culturale La Cappella Musicale

via Vincenzo Bellini 2 –



tel e fax 02.76317176 – e-mail mail@lacappellamusicale.com

sito www.milanoartemusica.com

PROGRAMMA

Antonio Vivaldi Sonata in sol minore op. 1 n°1

(1678-1741) Preludio, Grave – Allemanda, Allegro – Adagio – Capriccio,

Allegro – Gavotta, Allegro

Sonata in mi minore n°5

Largo

Giovanni Battista Reali Sinfonia IV (Sonata) in re maggiore

(1681-1751) Grave – Allegro – Grave – Allegro

Sonata VIII

Grave – Presto

Marco Uccellini La Bergamasca

(1603-1680)

Giovanni Battista Reali Sinfonia XII “La Follia”

Sonata per violino in la minore op. 2 n°1

Grave

Sinfonia VI (Capriccio) in do maggiore

Grave

Sinfonia X (Capriccio) in la maggiore

Grave – Allegro – Grave – Allegro

Johann Sebastian Bach / Andante BWV 974

Alessandro Marcello (trascrizione dal Concerto per oboe in re minore di

(1685-1750) Marcello)

(1673-1747)

Antonio Vivaldi Sonata op.1 n.12 in re minore “La Follia”