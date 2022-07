Loggia dei Mercanti, intervento del Nuir per cancellare imbrattamenti

Intervento del Nuir, il nucleo intervento rapido della polizia locale, e dei tecnici del Comune di Milano, ieri mattina alla Loggia dei Mercanti per cancellare scritte e imbrattamenti. L’amministrazione sta anche indagando sugli autori. “Atti di vandalismo contro monumenti dal grande valore storico come questo sono doppiamente da condannare – aveva commentato ieri l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. La Polizia locale sta lavorando per utilizzare al meglio possibile le immagini delle telecamere e prevenire questi episodi. Noi continueremo a vigilare su questo luogo”.

“Sono passati ormai cinque mesi dal sopralluogo effettuato alla Loggia dall’assessore Granelli, il 10 febbraio scorso. Nulla di quanto anticipato e da noi richiesto è stato realizzato – la dura posizione espressa ieri da Anpi provinciale di Milano -: installazione di telecamere di videosorveglianza nella Loggia, potenziamento dell’illuminazione, posizionamento di cartelli che spieghino ai cittadini l’importanza del luogo in cui si trovano. Ora le nostre richieste sono diventate più che mai urgenti e non rinviabili. Milano deve avere la massima cura della Loggia dei Mercanti, luogo fondamentale della Memoria e della storia della nostra città”.

