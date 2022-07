Riccardo De Corato (FdI) «Ancora monopattini senza casco» Sala prolunga di un anno la sperimentazione

Protesta l’assessore alla Sicurezza della Regione Riccardo de Corato dopo che il Comune ha prorogato la sperimentazione per la micromobilità elettrica fino al 26luglio 2023. «Era il 2019 -spiega -quando era stata approvata per la prima volta e a quattro anni di distanza il test non è stata ultimata. E’ ancora in corso la sperimentazione di un mezzo che dal primo giugno 2020 a oggi, ha causato 1.413 sinistri in citta, 1.252 dei quali hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Nella Milano senza regole il numero di incidenti in cui sono coinvolti i monopattini continua a crescere, nel disinteresse di Palazzo Marino, che anziché seguire l’esempio di Sesto San Giovanni, emettendo un’ordinanza per introdurre l’obbligo del casco per chi circola sul veicolo elettrico e di un ‘assicurazione per gli utenti, prosegue nella realizzazione delle ciclabili, disdegnate perfino dagli utilizzatori del monopattino che continuano a sfrecciare sui marciapiedi e sulle strade, mettendo in pericolo i passanti e gli automobilisti. A Milano circolano 6mila dispositivi elettrici, un numero spropositato.