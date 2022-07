Una nuova spinta alle politiche per il benessere dei minori a Milano A partire dallo scorso anno, il comune di Milano sta partecipando al progetto WISH MI, un’iniziativa promossa e finanziata dall’Unione Europea mediante il progetto Urban Innovative Actions, il quale offre alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee innovative ed audaci volte ad affrontare sfide complesse a condizione che i progetti che verranno realizzati siano, tra le altre cose, orientati al risultato e riapplicabili in diverse realtà. In questo contesto, il Comune di Milano ha deciso di focalizzare la sua attenzione sulle tematiche legate alla povertà minorile, alle disuguaglianze e alla segregazione. In tale ottica, il Comune lavorerà in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, con l’università Cattolica, ActionAid e ABCittà per definire e applicare un sistema di politiche e strategie integrato che, mediante la creazione di community hubs a livello territoriale e di una piattaforma digitale dedicata, punti a riassestare sul territorio cittadino le risorse e le opportunità presenti, aumentando inoltre il numero di minori che usufruiscono dei servizi e delle opportunità attualmente disponibili. A tal fine, uno degli obiettivi identificati è la promozione dell’ascolto diretto delle esigenze dei giovani e delle loro famiglie, al fine di permettere la valorizzazione degli stessi. L’auspicio è che l’iniziativa permetta, mediante la costruzione di un sistema integrato di politiche e strategie per i giovani, di sviluppare opportunità di empowerment degli stessi e delle famiglie facilitando l’accesso ai servizi dedicati, riducendo il numero di giovani che vivono in condizione di povertà, favorendo l’educazione sia dei giovanissimi (0-6 anni) che dei giovani (combattendo il fenomeno dell’abbandono scolastico) e promuovendo l’integrazione tra quartieri, lavorando per ridurre l’attuale segregazione scolastica e nei quartieri. Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione Relazioni Internazionali >> Progetti UE

Massimiliano Castaldo