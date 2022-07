Stazione Centrale, Granelli: emessi 24 daspo e sequestrati 8 veicoli

Di per sé e una notizia positiva, grazie alle Forze dell’Ordine e di cui Granelli dà immediatamente notizia, ma è logico pensare al lassismo e all’indifferenza in cui ha potuto svilupparsi la giungla di malaffare insediata in Stazione Centrale. Con la porta apertissima di Sala, con il non voler prendere coscienza di una promiscuità di immigrati in cerca di lavoro (si fa per dire) e che trovano terreno fertile per delinquere.

Granelli annuncia- “In tre pomeriggi consecutivi di attività della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale nella zona della Stazione Centrale sono state controllate 262 persone e sono stati emessi 24 DASPO, sono stati controllati 185 veicoli e 8 sono stati sequestrati perché viaggiavano senza assicurazione, infine, sono state emesse 10 sanzioni per violazioni del codice della strada (guida senza patente, senza cinture di sicurezza, con telefonino, senza revisione)”. “Continueremo con questi controlli per portare in strada più sicurezza, stradale e urbana. – dichiara Granelli – Grazie alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine e al coordinamento della Questura”.