Paolo Del Debbio “L’analisi perfetta di Orban fa impressione”

L’analisi perfetta di Orban fa impressione davanti alla cecità (mi auguro interessata, altrimenti sarebbe stupidità e sarebbe peggio) dei governanti occidentali, UE e Italia in testa. Non ci saranno tempi buoni nel resto d’Europa a breve… e peggioreranno pure.

C’è una guerra ai confini di Ungheria e Europa. A seguito della guerra, l’inflazione bellica è riapparsa dopo la seconda guerra mondiale. I prezzi dell’energia stanno aumentando drasticamente e questo sta indebolendo l’Europa. La guerra e le sanzioni insieme hanno portato al fatto che la cosa più costosa in tutto il mondo per l’Europa oggi è l’energia. Ecco perché l’euro si indebolisce rispetto al dollaro da giorni.

Le economie dell’Europa centrale sono i motori di crescita dell’Unione Europea. Un’economia in crescita, una produzione in crescita richiede energia, quindi l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione bellica distruggeranno anche le economie dell’Europa centrale. In guerra la questione non è il prezzo dell’energia, ma se ci sarà gas, petrolio o energia.

L’approvvigionamento energetico dell’Ungheria è sicuro. Abbiamo e avremo gas, forniture di petrolio assicurate. La nostra crescita economica è stabile. Il volume della produzione industriale ungherese a maggio ha superato quello di un anno prima del 9,4% l’economia ungherese crescerà tutto l’anno nel 2022, il paese ha praticamente la piena occupazione. Sono stati ritirati gli extraprofitti delle banche e delle aziende che hanno guadagnato di più dall’inflazione bellica, ed è stato istituito il fondo nazionale per la difesa. Manterremo il bilancio, proteggeremo le famiglie in tutti i modi.

C’è solo una soluzione all’inflazione bellica, la pace. Serve un cessate il fuoco immediato e trattative. La posizione dell’Ungheria è chiara fin dall’inizio: vogliamo la pace. Lo rappresentiamo anche nei forum europei. Oggi tutti vedono che la guerra danneggia di più l’Europa. L’America non si indebolisce, la Cina si rafforza e l’Europa soffre. L’Europa ha bisogno di pace, non di guerra!

Post Paolo Del Debbio