PIME crowdfunding, campus estivi in regalo a bimbi in difficoltà

Un mese di tempo per dare a 45 bambini in condizioni di fragilità economica e sociale la possibilità di partecipare gratuitamente ai Centri Estivi Pime di fine agosto e inizio settembre organizzati a Milano, Monza, Calco, Busto Arsizio, Gorla Minore e Treviso. Dopo il primo traguardo raggiunto di raccolta fondi per 40 bambini, la Fondazione Pime rilancia l’appello del Progetto “Missione Educazione. Un passo per accorciare le distanze” per aiutarne altri 45 a frequentare i campus. “Il nostro obiettivo è offrire alle giovani generazioni l’opportunità di vivere esperienze all’insegna della condivisione. Dopo la fine della scuola, nelle grandi città e nell’hinterland le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e dove manca una rete familiare di supporto hanno necessità di trovare centri educativi di qualità ai quali poter affidare i propri figli” si legge nella pagina dedicata al crowdfunding sulla piattaforma Ideaginger: https://www.ideaginger.it/progetti/missione-educazione-un-passo-per-accorciare-le-distanze.html Fondazione Pime ha una lunga esperienza educativa nella realizzazione dei campus estivi, che attraverso il gioco e il divertimento trasmettono importanti valori. L’offerta prevede laboratori, esperti dal mondo, narrazioni – anche in lingua – e giochi da tradizioni di diverse culture, che “ci permettono di sperimentare la possibilità di cambiare il mondo insieme agli altri. Attraverso un approccio resiliente, uno sguardo inclusivo, comportamenti responsabili, la cura del proprio e dall’altrui corpo e l’attenzione alla comunicazione sperimentiamo le molteplici sfumature dello stare insieme per vivere un’estate a colori che sarà frutto dell’energia e dalle creatività di ciascuno”.

