Negozi Calzedonia: assunzione di circa 300 diplomati e laureati

L’azienda ricerca Assistenti alla Vendita, Impiegati e Responsabili di Negozio

Il gruppo Calzedonia assume circa 300 nuovi profili da inserire presso i numerosi punti vendita presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Assistenti alle Vendite, i quali dovranno accogliere e soddisfare i clienti, occuparsi della vendita e del supporto ai clienti nei loro acquisti, del riassortimento e dell’organizzazione dell’area vendita e del magazzino; Responsabili del Negozio, che dovranno supervisionare, motivare e formare lo staff, analizzare e monitorare gli incassi, gestire e organizzare il magazzino e occuparsi della vendita e dell’assistenza al cliente; Tecnici Manutentori, che dovranno occuparsi delle manutenzioni varie e ordinarie delle strutture, dei servizi di facchinaggio, allestimento/ disallestimento degli spazi aziendali e affiancare gli interventi di manutenzione effettuati da aziende terze; Impiegati Ufficio Logistica, che dovranno allestire gli ordini in base ai fabbisogni della produzione, coordinare le esigenze legate alla pianificazione della produzione e le procedure di magazzino, organizzare le priorità a seconda della modalità di spedizione e predisposizione della documentazione per i trasporti e le procedure doganali, risolvere eventuali problematiche logistiche connesse agli ordini, la preparazione della merce e il rispetto delle tempistiche di consegna. I candidati devono essere in possesso del diploma o della laurea e devono avere passione, entusiasmo, grande energia, motivazione, spirito organizzativo, curiosità, flessibilità, praticità, pragmaticità, concretezza, semplicità, orientamento ai clienti e agli obbiettivi, capacità organizzative e saper affrontare le sfide. La risorsa più importante del gruppo Calzedonia è rappresentata dalle persone che lavorano all’interno di esso, per questo motivo l’azienda ha sempre puntato a creare le migliori condizioni possibili nell’ambiente di lavoro, supportando i dipendenti nel loro sviluppo professionale.

