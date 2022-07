Ghisolfa, da pista abusiva a necessaria. Pirovano (Mun 9): ciclabile è priorità, Comune stanzi risorse

Dopo due manifestazioni in difesa della pista ciclabile abusiva sul Ponte della Ghisolfa oggi detta pista diventa priorità per il Municipio 9, nonostante le polemiche e i giudizi negativi relativi al traffico che deve essere fluente come snodo per uscire dalla città.

“La delibera che chiede la ciclabile sul ponte della Ghisolfa è stato un atto di indirizzo politico netto verso l’amministrazione. Se ci sarà bisogno lo rifaremo ma voglio pensare che siamo in dirittura d’arrivo. Si tratta di una priorità perché quel percorso è molto utilizzato e non sicuro. Quindi le risorse vanno trovate subito se si condivide la necessità di questo intervento. Sono convinta che l’assessora Censi, che è molto sensibile a queste tematiche, lavorerà in questo senso”. Lo ha detto la presidente del Municipio 9, Anita Pirovano, interpellata da Mianews, sulla delibera di Giunta municipale approvata nei giorni scorsi in cui, allegando anche parere di regolarità tecnica degli uffici del Municipio, si chiede di intervenire “celermente” per un percorso ciclabile che metta al sicuro chi percorre il tratto che collega piazzale Lugano a via Mac Mahon, “pericoloso” in bici. “Riteniamo che sia necessario un intervento strutturale e quindi bisogna cominciare subito con lo stanziamento delle risorse e la progettazione definitiva. – sottolinea Pirovano – La proposta è nata dal bilancio partecipativo 2017-18. Sono passati quasi cinque anni da una richiesta che già allora era largamente condivisa. Non si può più aspettare”.

La presidente del Municipio 9 si sofferma poi sul contenuto della delibera che, oltre a chiedere la ciclabile sul ponte della Ghisolfa, mira a una collaborazione più stretta ed efficace tra amministrazione centrale e Municipi sul tema della micromobilità: “Nelle more della delibera abbiamo anche insistito perché si lavori a un progetto coordinato tra la Commissione di Palazzo Marino che discute di mobilità dolce e i gli stessi Municipi, perché le bici e i monopattini hanno diritto di circolare in sicurezza non solo sul ponte della Ghisolfa ma in tutta la città”. Pirovano anche ricordato che “è urgente che il Comune acceleri sul Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato ormai nel 2018, che parlava di un bici plan da realizzare entro pochi mesi”. “Manterremo alta l’attenzione sul tema e sappiamo che anche il Municipio 8 si sta muovendo in maniera analoga”, ha concluso.