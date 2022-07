Com’era bella, com’era dolce la “scighera” della mia giovinezza a Milano

E la “scighera” aveva l’anima di una magia misteriosa, passeggiava senza volto, dolce e temeraria, silenziosa e lieve. E accarezzava i sogni più segreti, le speranze più ardite, le emozioni più inconfessabili. Compagna dei miei silenzi, complice delle mie speranze, custode dei miei desideri. Ma allora avevo vent’anni.

E a Milano, la nebbia affascinava di mistero le strade che sputano asfalto, le case ripetitive e grigie, i Navigli che sussurrano nostalgia, i lampi di luce dei lampioni e dei bar, il cuore di chi sa ascoltare il mistero.

Una nebbia che disegnava fantasmi, paesaggi in dissolvenza, a cui dare i colori e i canti della propria anima, a cui regalare i propri pensieri, a cui chiedere i perché della vita.

Bussava all’alba, invadente e insinuante per poi dissolversi capricciosa, ma ritornava come un’amante che non può stare lontana, come un sogno che illumina di poesia una città.

Perché la nebbia a Milano è Milano, con la tenerezza perlata di un mondo evanescente, al di là dell’imponenza dei suoi monumenti, al di là dei mille rumori, al di là dell’incomunicabilità. È la nebbia della Milano amica, confidente di tante avventure, quando un abbraccio rubato era una promessa, quando un pianto sommesso parlava d’amore.

Oggi la nebbia, quando c’è, è la malinconia dei ricordi, è l’amarezza della solitudine, è il canto della nostalgia.