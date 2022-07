Sala e Di Maio si incontrano. Idee poche, ambizioni tante

Per la serie “ofelé fa il to mesté” ieri mattina importante incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Sala. Nessuna dichiarazione ma i 2 hanno parlato di nuovi partiti e scenari politici. In pratica uno Ministro degli Esteri di un paese in guerra e alle prese con bazzecole come l’emergenza energetica e l’immigrazione africana. L’altro Sindaco di una grande metropoli con problemi vecchi e nuovi. Entrambi hanno dedicato una mattinata di “lavoro” non alle loro responsabilità istituzionali ma alle personali prospettive di carriera politica. Beppe e Luigi hanno infatti un problema in comune: per coltivare future ambizioni di potere, dopo averne da poco assaggiato il piacevole gusto, devono avere un partito alle spalle.

Sala, dopo che il PD nazionale non se lo è filato, è al momento nei verdi europei perché quelli milanesi lo ritengono un terribile cementificatore. Di Majo si e appena staccato dai 5stelle. Vorrebbero fondare un nuovo soggetto di centro che guarda (e figuriamoci!) a sinistra. Immaginiamo la difficoltà a tenere qualche punto fermo nell’incontro fra i 2 big. Di Maio è passato in pochi anni dal No Euro a Draghi, dall’antipolitica da gilet gialli ai gessati ministeriali. Sala è stato un Sindaco molto di sinistra su immigrazione e diritti civili, ha tenuto insieme palazzinari e ragazzotti dei centri sociali, ma dire che connotazione politica abbia è difficile. Entrambi sono amati dal giornaloni: Di Maio perché ha mollato Conte e Sala perché rappresenta bene la sinistra delle ZTL.

Non sappiamo se questo incontro sarà decisivo per la nascita di qualche nuovo partito. È certo che dimostra bene quanto i 2 siano poco attaccati, quasi insofferenti, al lavoro che svolgono ora.

Coltivare sogni e strategie romane è la cosa peggiore che possa succedere a un Sindaco che dovrebbe lavorare ogni giorno, concretamente per Milano.