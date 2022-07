Prefettura: per aggressioni personale TPL, riunione con Atm e Trenord

Si è tenuta ieri mattina la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Renato Saccone, alla quale hanno partecipato le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, Il Comune di Milano, la Città Metropolitana, la Direzione di Atm, Trenord e le Organizzazioni sindacali, a seguito dello sciopero proclamato nei giorni scorsi dopo dopo alcuni episodi di aggressione a carico di personale in servizio.

Nel corso dell’incontro – fa sapere la Prefettura in una nota – è stata richiamata l’attenzione sulla sicurezza del personale e dei passeggeri nel sistema di trasporto pubblico, argomento molto avvertito dalle Organizzazioni Sindacali di categoria. Dal confronto è emersa la necessità di favorire il miglior coordinamento possibile tra gli operatori del settore del trasporto pubblico e le forze dell’ordine, affinché possa esserci pronta informazione di eventi critici o di fatti reato con tempestività di intervento degli organi deputati ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La Questura curerà dei tavoli tecnici con l’ATM per verificare al meglio come attivare l’attività di intervento in relazione alle tratte e agli orari maggiormente esposti a rischio di eventi critici.

La Polfer assicurerà analogo tavolo periodico con Trenord per verificare i convogli meritevoli di servizi programmati di scorta del personale di p.s.

I gestori dei trasporti promuoveranno l’avvio di percorsi di formazione per il personale di front-office al fine di gestire al meglio situazioni critiche e di conflittualità nelle attività di servizio. Verrà fatta altresì una verifica attenta delle misure di difesa passiva e degli impianti di videosorveglianza.

La Prefettura di Milano ha, altresì, avviato un approfondimento per il tramite della Polfer sui comuni milanesi interessati dalla tratta ferroviaria per verificare l’utilità di estensione del protocollo promosso da Regione Lombardia e già sperimentato con favore in provincia di Lecco, per coinvolgere nei pressi della stazioni ferroviarie più critiche anche le Polizie Locali.

Nel prossimo mese di settembre si terranno riunioni dedicate con Trenord, ATM e sindacati per verificare l’evoluzione della situazione.

