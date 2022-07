Piazza Gae Aulenti, ancora baby gang aggressione e rapina: arrestati tre 16enni e un 14enne

Con la scusa di chiedere una sigaretta hanno circondato un 17enne e lo hanno costretto a seguirli per poi aggredirlo con calci e pugni per rubargli portafogli e smartphone.

E’ accaduto domenica mattina nell’area tra piazza Gae Aulenti e il Bosco Verticale. Gli agenti della volante del Commissariato Garibaldi Venezia, grazie anche al fatto che sui social è stato pubblicato un video della rapina, li hanno riconosciuti lunedì sera mentre si trovavano nei pressi di via De Tocqueville, in zona corso Como, e li hanno fermati. Si tratta di quattro tunisini, tre 16enni e un 14enne arrestati per rapina in concorso e trasferiti nelle carceri minorili.

Oltre al video sui social la Polizia ha acquisito le immagini della videosorveglianza che hanno confermato la presenza del gruppo nell’area dove è stato aggredito il 17enne: gli arrestati lunedì sera avevano addosso gli stessi abiti usati durante la rapina. (mianews)