Campus Estivi del Duomo di Milano

Fino al 22 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, è possibile iscrivere i bambini tra 6 e 11 anni ai Campus del Duomo. Diverse proposte tematiche per conoscere da vicino i segreti e le meraviglie della Cattedrale in modo divertente e coinvolgente! Ogni giornata sarà un’occasione per sperimentare nuovi colori e materiali, giocare e creare sviluppando i nostri sensi e la sensibilità culturale e ambientale.

I programmi dei Campus:

ESPLORAZIONI URBANE – Dal 11 al 15 luglio

A TUTTO STEAM! – Dal 18 al 22 luglio

