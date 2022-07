Salinari (FI): “Nuova pista ciclabile in Via Novara”

Il Comune ha annunciato in Municipio 7 l’inizio dei lavori.

“Sarà tracciata in fretta per l’estate, la nuova pista ciclabile di Via Novara e al ritorno dalle vacanza i cittadini si troveranno una bella sorpresa” – dichiara Antonio Salinari Capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – “Vogliono realizzare più di 5 km di corsia ciclabile senza cordoli ma banalmente con strisce pennellate a terra, la pista ciclabile in Via Novara creerà evidenti e assurdi disagi per residenti e commercianti, sarà un intervento invasivo che non è stato concordato con l’istituzione più vicina ai cittadini tantomeno con i residenti” – continua Salinari – “la sinistra parla di decentramento, di nuovi poteri alle zone e poi si comportano in questo modo”.

“La nuova pista ciclabile creerà problemi anche alle linee di superficie dell’Atm, gli autisti dovranno infatti compiere manovre piuttosto complicate per accostarsi al marciapiede per le fermate e poi riprendere la marcia fuori dalla pista ciclabile” – conclude Salinari – “Insomma è davvero imbarazzante promuovere le piste ciclabili e realizzarle con strisce disegnate per terra sapendo che tale limite non verrà rispettato nemmeno dell’Atm!”