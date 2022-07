Lombardia, confermata realizzazione 216 Case di comunità 104 Centrali operative territoriali entro 2024

La vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha confermato la realizzazione entro il 2024 di 216 Case di Comunità, di 71 Ospedali di Comunità e di 104 Cot (Centrali Operative Territoriali), a fronte indicazioni contenute nel Pnrr per rispettivamente 187 Case di comunità, 60 Ospedali di comunità e di 101 Cot. È quanto emerso durante tre distinti question time in Consiglio regionale, rispettivamente a firma di Elisabetta Strada (Lombardia civici europeisti), Gian Antonio Girelli (Pd) e Consolato Mammì (M5S). Per quanto riguarda l’impiego dei medici di medicina generale, la vice presidente ha dichiarato in che è in fase di definizione di un accordo integrativo e l’afferimento di Unità complesse di cure primarie presso le Case di comunità, mentre è in fase di approvazione definitiva da parte della Giunta il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, documento fondamentale con il quale viene definita e aggiornata la struttura organizzativa delle Asst.

